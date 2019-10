Concurso da UEMS: Inscrições vão até esta sexta-feira (25)

Campo Grande (MS) – As inscrições para o concurso público de provas e títulos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vão até esta sexta-feira, 25 de outubro. São 11 vagas para cargos de nível médio e 9 vagas para cargos de nível superior. Confira AQUI o Edital.

O salário inicial para cargos de nível médio é de R$ 1.668,41 e para cargos de nível superior é de R$ R$ 2.383,25.

A Prova Escrita terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 15 de dezembro de 2019, nos municípios de Dourados e Campo Grande, nos períodos matutino e vespertino.

Segundo o Edital, ao candidato que, no momento da inscrição, se autodeclarar pessoa com deficiência (PCD), será reservada a cota de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, por cargo, área de conhecimento/componente curricular/disciplina e município de opção de vaga, desde que a deficiência seja compatível com o exercício das atribuições do cargo e da função pretendida, observando-se os dispositivos constantes do Decreto Estadual n. 10.015, de 3 de agosto de 2000, que dispõe sobre a Política Estadual para Promoção e Integração Social da Pessoa Portadora de Deficiência, e suas alterações.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), no endereço eletrônico: http://www.fapems.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 143,85 para os cargos de nível médio e R$ 230,16 para os cargos de nível superior.

Vagas para cargos de Nível Médio:

Auxiliar Técnico em Eletrônica: Dourados (1).

Auxiliar Técnico em Instrumentação: Dourados (1).

Auxiliar Técnico em Mecânica: Dourados (1).

Auxiliar de Biblioteca: Campo Grande (2 / candidatos negros-1), Dourados (2 / candidatos negros-1).

Auxiliar de Tecnologia de Informação: Campo Grande (2), Dourados (2).

Vagas para cargos de Nível Superior:

Assistente Social: Campo Grande (1), Dourados (1).

Bibliotecário: Dourados (1).

Psicólogo: Campo Grande (1), Dourados (1).

Revisor: Dourados (1).

Secretário Acadêmico: Campo Grande (1), Dourados (1).

Técnico de Recursos de Materiais: Dourados (1).

Assessoria de Comunicação Social UEMS