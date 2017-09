Concurso da Câmara de Campo Grande recebe inscrição até 27 de setembro

A Câmara de vereadores de Campo Grande está com 70 vagas em concurso para profissionais de nível médio e superior. As oportunidades são para Analista de Controle Interno (2); Analista de Sistema (2); Assistente Administrativo (15); Contador (2); Jornalista (1); Publicitário (1); Redator (2); Técnico Administrativo (20); Técnico em Informática (5); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico Legislativo (18) e Tradutor de Libras (1).

Os salários variam de R$ 1.672,27 a R$ 2.833,33 para o desempenho da função em jornadas semanais de 30 ou 40 horas. As inscrições encerram no dia 27 de setembro e devem ser realizadas pelo site www.fapec.org.

Veja Também

Comentários