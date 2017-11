Concurso Beleza Negra acontece neste sábado em Campo Grande

O concurso que há dez anos elege os mais belos negros de Campo Grande acontece hoje na capital. Ao todo, 35 candidatos se inscreveram para a disputa, que este ano, terá a participação dos vencedores das outras edições para comemorar uma década do evento.

De acordo com o idealizador e organizador do concurso Rodynei Nolasco, a ideia é trabalhar a autoestima de homens e mulheres negros, além de valorizar a cultura e estética afro-brasileira, sem perder as raízes, destacando a beleza natural, o orgulho e a valorização, interagindo com diversas comunidades campo-grandenses.

O evento é de inclusão social e está chegando a outros municípios sul-mato-grossenses como Dourados, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e o distrito Águas de Miranda.

O 10º Concurso Beleza Negra Campo Grande acontece neste sábado, 25 de novembro de 2017, às 19h no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, na Rua Joaquim Murtinho, nº 3.117 – Bairro Tiradentes, com desfiles dos candidatos e apresentações culturais. O ingresso custa R$ 10,00 e pode ser adquirido no local. Informações pelo telefone 67 99221-8938.