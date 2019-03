Concurso administrativos da educação: Governo convoca cotistas para entrevista

Campo Grande (MS) – A edição n. 9.871 do Diário Oficial traz o edital de convocação para entrevista de verificação dos candidatos aprovados na prova escrita do concurso que oferta 500 vagas para os cargos de assistente de atividades educacionais, e agente de atividades educacionais na carreira de apoio à educação básica de Mato Grosso do Sul.

A entrevista de verificação dos candidatos que se autodeclararam negros ou índios no ato da inscrição, será nas próximas quinta-feira (4.4) e sexta-feira (5.4), conforme horários especificados em edital, no Centro de Formação Mariluce Bittar, situado na Rua dos Dentistas, n. 500, Bairro Tiradentes.

A orientação é de que os candidatos compareçam aos locais de prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário agendado, munidos de documento oficial com foto.

Conforme o edital, a declaração firmada pelo candidato no momento da sua inscrição, poderá ou não ser validada pela Comissão de Verificação no momento da entrevista. Confira o edital completo nas páginas 2, 3 e 4 do DOE.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Elaine Paes