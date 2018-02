Concretizando sonho da casa própria, Governo entrega 224 casas em Corumbá

A Fundação Vale também apoiou o projeto habitacional, destinando R$ 1,32 milhão para obras de infraestrutura e saneamento, como asfalto e ligações domiciliares de esgoto - Fotos: Leca

Nova moradora da casa 5.694, na rua Frei Mariano, a diarista Letícia Conceição Godoy, 30, traduziu em palavras o sentimento de 224 famílias que receberam nesta sexta-feira (9.2) a chave da casa própria, no residencial Corumbella II, em Corumbá – a 415 quilômetros de Campo Grande, no Pantanal sul-mato-grossense. “É uma felicidade muito grande ter a minha casa, um presente do nosso governador. A gente morava de aluguel, difícil pagar R$ 300 para quem ganha salário mínimo”.

Letícia vai morar na nova casa com o marido e os três filhos. Com 42m², a casa possui sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área externa de serviço. As unidades contemplam moradores com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.800). Os beneficiados vão pagar prestações mensais, de acordo com sua capacidade financeira, para poder adquirir o imóvel.

Representando Reinaldo Azambuja, a vice-governadora Rose Modesto participou da entrega. Ela lembrou que também viveu o sonho da casa própria, quando se mudou para Campo Grande. A família de pequenos agricultores veio para a Capital no início da década de 1980 em busca de melhores oportunidades.

“Quando estava chegando em Campo Grande com minha família, em 84, vindo lá de Culturama, que é um distrito de Fátima do Sul, região Sul do Estado, e nós chegamos eu, minha mãe, meu pai, e mais cinco irmãos. Moramos três meses de favor, no bairro Rouxinós, mas depois fomos em uma ação como essa e lá nós recebemos a chave da nossa casa de 42m²”, disse.

Diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Maria do Carmo Avesani, afirmou que o Governo poderá bater um recorde no número de casas entregues no município. “Estamos aqui a caminho de um recorde: porque nós entregamos 200 casas em dezembro, 224 agora e até o final deste ano vamos entregar 1.200 casas. Acho que é um recorde para Corumbá. Muitas famílias ficarão felizes em 2018”, afirmou.

O investimento nas casas é de R$ 15,941 milhões, sendo R$ 12,768 milhões do Governo Federal, R$ 173 mil do Governo do Estado e R$ 1,68 milhão da Prefeitura. A Fundação Vale também apoiou o projeto habitacional, destinando R$ 1,32 milhão para obras de infraestrutura e saneamento, como asfalto e ligações domiciliares de esgoto. Das 224 casas, sete são especiais. Foram adaptadas para pessoas com deficiência e são um pouco maiores, medindo 53m².

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, destacou a parceria do governador Reinaldo Azambuja com Corumbá e elogiou a qualidade das casas entregues. “Fizemos com a Caixa, com os parceiros, uma casa digna para vocês morarem: asfalto, esgoto, piso, forro, rebocada, pintada e é de vocês”, afirmou.