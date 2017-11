Concorrência em Medicina na Fuvest mais do que dobra neste ano

A concorrência para o curso de Medicina na Fuvest mais do que dobrou neste ano. São 135,74 candidatos disputando uma das 125 vagas da graduação mais concorrida da Universidade de São Paulo (USP). No total, a Fuvest deste ano teve um aumento de 0,6% no número de inscritos em relação ao ano passado. Serão 137.581 candidatos disputando 8.402 vagas em 182 cursos da instituição.

O número de vagas disputadas da Medicina pela Fuvest teve redução, uma vez que não ofertará mais as 120 vagas para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e outras 50 serão reservadas para a disputa pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo a Fuvest oferece 125 vagas para a Medicina, no ano passado eram 295.

Mudanças

Neste ano, pela primeira vez a Fuvest terá cotas no vestibular para alunos de escola pública e pretos, pardos e indígenas (PPI) em todos os cursos. A meta é ter 50% de calouros da rede pública até 2021 e, dentro desse grupo, ter 37% de estudantes PPI.

Também são ofertadas vagas em dois novos cursos: Biotecnologia, em São Paulo, e Medicina, em Bauru - a segunda mais concorrida do vestibular deste ano, com 105,88 candidatos para cada vaga. Cada um terá 42 vagas.

Concorrência

Apesar do pequeno aumento no número de inscritos, a disputa por vagas em alguns dos cursos mais concorridos da Fuvest foi acirrada. Em Relações Internacionais, a relação candidato/vaga passou de 46,71 para 51,86 e Psicologia, de 53,45 para 61,10.

A primeira etapa do vestibular será no dia 26 de novembro. A segunda fase ocorrerá entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2018.

Veja a lista dos cursos mais concorridos:

Carreira 2017* 2018*

Medicina 63,04 135,7

Medicina - Bauru -- 105,9

Medicina - Ribeirão Preto 75,6 86,5

Curso Superior do Audiovisual 39,2 65,2

Psicologia 53,45 61,1

Relações Internacionais 46,7 51,9

Psicologia - Ribeirão Preto 37,1 47,0

Medicina Veterinária 32,0 40,34

Jornalismo 43,2 38,2

Publicidade e Propaganda 44,3 37,5

Ciências Biomédicas 33,1 36,7

Design 34,9 34,9

Fisioterapia 27,8 34,5

Arquitetura - FAU 34,2 30,7

Arquitetura - São Carlos 34,7 28,7