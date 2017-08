Conciliação nacional é o norte do governo Temer, diz Raul Jungmann em SP

O ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS-PE), afirmou nesta segunda-feira, 7, que o acordo entre os governos federal e da cidade de São Paulo para a criação do Parque Campo de Marte é uma mostra da capacidade de diálogo do presidente Michel Temer.

"O presidente Temer prega a conciliação nacional, é o norte deste governo", disse. "Espero que isso sirva de exemplo para superar impasses burocráticos no País", acrescentou o ministro.

Jungmann participou da cerimônia de assinatura do protocolo que regulariza a transferência de 40 hectares do Campo de Marte, localizado na zona norte de São Paulo, à administração municipal. O evento ocorre na sede da Prefeitura paulistana, no centro. Além dele, participam do ato o presidente Michel Temer, o prefeito João Doria (PSDB), os ministros Torquato Jardim (Justiça), Mendonça Filho (Educação) e Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo)

O ministro da Defesa também elogiou o prefeito da capital paulista. "É fundamental ao homem público a urgência dos problemas, como tem demonstrado o prefeito Doria", declarou.

