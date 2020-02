Concessionária da MS-306 quer agilizar providências com Agepan para iniciar atividades na rodovia

Grupo vencedor da licitação começou a definir com a Agência Reguladora projetos para serem executados já a partir de março, quando será assinado o contrato de concessão

Campo Grande (MS) – O consórcio Way 306 já iniciou uma série de ações para assumir a concessão da MS-306, tão logo seja assinado o contrato com o Governo do Estado, previsto para o mês de março. A empresa que fará as obras físicas de implantação da sede administrativa, em Chapadão do Sul, já está contratada e estão sendo definidos os projetos de construção das instalações para abrigar a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) e Polícia Militar Rodoviária, além das instalações de serviço diretamente ligadas à operação.

As informações foram passadas à Diretoria da Agepan pelo presidente do grupo, Paulo Nunes Lopes, o gerente de Engenharia, Alexandre Siqueira, e o gerente de Operações, Marcelo Ceccarelli. Acompanhado da secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas da Secretaria de Governo, Eliane Detoni, e da coordenadora de Captação de Recursos, Juliana Pegolo, o grupo foi recebido pelo diretor-presidente da Agepan, Youssif Domingos e o diretor de Transportes, Rodovias e Portos, Ayrton Rodrigues. A Agência será a responsável pela fiscalização do contrato.

“Estamos muito felizes de termos saído vencedores aqui. Consideramos que essa concessão tem o tamanho ideal, que permite a participação do capital brasileiro”, elogiou Lopes, a respeito da licitação realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Interessada em avançar nas ações práticas obrigatórias de início da concessão, a WAY 306 já solicitou da Agência o detalhamento das características técnicas necessárias à estrutura da fiscalização. A disponibilização de um espaço adequado, com equipamentos, materiais, tecnologia e veículos é uma das obrigações da concessionária. Tanto a Agepan quanto a Polícia Rodoviária terão sistemas interligados ao Centro de Controle Operacional para realizar seus trabalhos de fiscalização.

O diretor-presidente Youssif Domingos destacou que a Agência já está fazendo as formulações necessárias para atuar nessa concessão, preparando equipe, se estruturando, considerando que haverá grande envolvimento da regulação. O diretor Ayrton Rodrigues apresentou a equipe técnica de Regulação e assessoria, e assegurou que a Agência já está à disposição para andamento das questões técnicas com a concessionária. “Temos uma expectativa muito forte. Queremos ser parceiros na busca de soluções para as demandas”, afirmou.

Segundo os representantes da WAY 306, já no início de março deverão ser encaminhados para aprovação uma série de projetos que requerem o aval da Agência Reguladora.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos – Agepan

Foto: Arquivo Subcom