Concessionária Águas de Guariroba é finalista do 2º Prêmio de Sustentabilidade

Águas de Guariroba concessionária do Grupo AEGEA é finalista da segunda edição do Prêmio Sustentabilidade, promovido pelo Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (SINDCON). A concessionária conta com dois projetos selecionados, concorrendo pela categoria Institucional. O resultado será entregue no dia 10 de agosto, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.

O Prêmio Sustentabilidade 2017 tem como objetivo reconhecer os melhores projetos e iniciativas promovidas pelas concessionárias privadas de saneamento, que privilegiam ou buscam promover práticas de sustentabilidade. Tema transversal às organizações, a sustentabilidade é entendida como o equilíbrio ambiental, social e econômico nos processos, projetos e ações que perpassam todas as áreas e níveis da empresa.

São os nove finalistas que concorrem em três categorias diferentes – Institucional, Gestão e Técnica. Em cada uma delas, serão conferidos prêmios no valor líquido de R$ 15 mil, R$ 6 mil e R$ 3 mil, respectivamente, para os primeiros, segundos e terceiros lugares. Um total de 61 trabalhos foram inscritos no Prêmio Sustentabilidade deste ano, nas três diferentes categorias.

O projeto Água Solidária é uma ação que visa atender a população em áreas irregulares para oferecer oportunidade de consumir água tratada com segurança e regularidade. São oferecidas negociações de débitos com condições de parcelamentos diferenciadas, mudança de titularidade, atualização cadastral, regularização de ligação de água e esgoto e inclusão na tarifa social. A concessionária presta permanentemente esclarecimentos com o intuito de orientar as pessoas quanto ao uso racional da água e preservação do meio ambiente, levando acima de tudo praticidade e comodidade à população.

A integração entre a universidade e o setor privado no Brasil não tem sido expressiva, diferente dos maiores centros de pesquisa da Europa e Estados Unidos. Além disso, o saneamento brasileiro apresenta uma lacuna muito grande entre os profissionais com mais experiência e os jovens recém-formados do setor. A concessionária Águas Guariroba e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) deram um passo importante para mudar esse cenário. Elas firmaram um termo de cooperação para o desenvolvimento de projetos de pesquisas e atividades de extensão na área de saneamento básico. O objetivo é integrar as duas instituições em projetos e atividades de interesse comum, envolvendo o conhecimento acadêmico e a prática da empresa. A concessionária oferece dados, recursos, estrutura e know-how em saneamento para o desenvolvimento do conhecimento científico, além da possibilidade de estágio supervisionado concomitante com o desenvolvimento das atividades. A universidade é beneficiada ao ter uma parceria que integra o conhecimento dos alunos, e todos ganham com a busca por novas soluções na área do saneamento.

Além de reconhecer as iniciativas e os profissionais envolvidos, a premiação busca tornar públicos os projetos vencedores perante o setor de saneamento, demonstrando não só a capacidade de gestão, inovação, e transparência da empresa, como também a disponibilidade de cooperação com o setor público, como forma de ampliar a parceria público- privada.

O júri será integrado pelo portal Saneamento Básico e instituições como o Instituto Trata Brasil, ABES, Pacto Global, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Trevisan Escola de Negócios, Faculdade de Tecnologia – Unicamp, Plan Consultoria, Luzio Strategy Group, - Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, Roda Engenharia, ARES – PCJ, Communità, Fundação Amazonas Sustentável, NG Infra e Consulado Britânico.

