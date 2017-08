Prazo de requerimento de autorização para elaboração de estudos é prorrogado por 30 dias

Foi publicado, na página 16 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (2.8), o aviso de prorrogação de prazo para os interessados apresentarem ao Estado de Mato Grosso do Sul o requerimento de autorização para elaboração dos estudos referentes à estruturação do projeto de futura concessão da Rodovia MS-306.

O aviso do edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 02/2017, que estabeleceu as diretrizes para a participação de interessados na elaboração e apresentação dos Estudos Técnicos para estruturação do projeto destinado à adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação da Rodovia MS-306, foi publicado no DOE no dia 06/07/2017, fixando o prazo inicial de 30 dias para os interessados apresentarem requerimento de autorização para elaboração dos estudos.

A concessão de prorrogação do prazo por mais 30 dias permite aos interessados analisarem os detalhes dos estudos a serem elaborados e apresentarem uma manifestação de interesse competitiva e com a qualidade necessária para melhor atendimento ao solicitado no Edital.

O Edital de Chamamento Público do PMI nº 02/2017 e seus anexos estão disponíveis na íntegra no site da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

