Concen participa de reunião com diretor-ouvidor da Aneel

O diretor Rodrigo Limp assumiu o compromisso de ampliar o diálogo com os Conselhos e aprimorar os canais de comunicação da Agência com essas entidades - Divulgação

A presidente do Concen, Rosimeire Costa, participou nesta quinta-feira, 13, de reunião com o diretor-ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Brasil, Rodrigo Limp. A reunião contou com a participação de representantes dos conselhos em cada região do País.

Limp destacou como uma meta da Agência aprimorar os processos de interação com os conselhos de consumidores, para que essa parceria auxilie a promoção de legislações e regulamentos que resultem em benefícios ao sistema e aos consumidores. "A parceria dos Conselhos de Consumidores será fundamental ao trabalho que a Agência tem empreendido para redução das tarifas de energia", destacou.

Rosimeire falou sobre a importância dos Conselhos para a divulgação de ações da Agência que tem relação direta com o consumidor, com os resultados dos Planos de Melhorias e sobre o aplicativo ANEEL Consumidor. O superintendente de Mediação Administrativa e Setorial da ANEEL, André Ruelli, destacou a importância desses encontros para "criar um ambiente de colaboração bidimensional" entre os Conselhos e a ANEEL. Ao final da reunião, o diretor Rodrigo Limp assumiu o compromisso de ampliar o diálogo com os Conselhos e aprimorar os canais de comunicação da Agência com essas entidades.