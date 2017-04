Conceito de fragrância nude chega ao Brasil com Glamour Love Me

Acompanhando uma das grandes tendências da perfumaria internacional, O Boticário lança a fragrância nude Glamour Love Me. O conceito, que já é um clássico na moda e na maquiagem, propõe um toque delicado para realçar o aroma da pele da mulher. Neste lançamento, O Boticário, maior marca de perfumaria do Brasil*, traz um toque de sensualidade ao nude, misturando pétalas de rosa e baunilha. A novidade já está nas lojas de todo país, no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras da marca.

“A perfumaria nude tem como inspiração a sensualidade muito própria da mulher. Ela é como uma segunda pele, tem fragrância envolvente e levemente sensual, mas não ao ponto de não ser identificada. Ao contrário, como uma roupa, ou um acessório nude, ela transmite uma elegância sofisticada e que não passa desapercebida”, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno.

A alquimia que revela essa sensualidade natural está na mistura de pétalas de rosa e baunilha com notas de bergamota, maçã, íris, rosa, Muguet, âmbar e Musk. Glamour Love Me, da família Floral Musk, é uma fragrância delicada e inovadora. Ela complementa a linha Glamour mantendo a assinatura olfativa da marca que é a sensualidade. “Mas em Glamour Love Me, ela tem um tom mais discreto e elegante. Você precisa experimentar, sentir como ela se revela na sua pele.”

A loção hidratante com a mesma fragrância completa a perfumação.

