Conaje realiza pesquisa para analisar perfil dos jovens empreendedores

Confederação Nacional de Jovens Empresários (CONAJE) está realizando uma pesquisa, até o dia 30 de janeiro de 2018, que vai analisar o Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro 2017. Quem tem entre 18 e 39 anos poderá responder às perguntas, que serão usadas para traçar ações e políticas públicas direcionadas a este público.

A Pesquisa já está em sua 3ª edição. Em 2015, 5.060 jovens dos 27 estados brasileiros responderam às perguntas através de uma plataforma web. Segundo o resultado da pesquisa aplicada em 2015, o perfil do jovem empreendedor compreende em sua maioria ao sexo masculino, com idade entre 26 e 30 anos, ensino superior completo, microempresário, com apenas uma empresa no nome e faturamento anual de R$ 60 mil a R$ 360 mil; além de vontade de investir em um novo segmento de negócio.

Os resultados mostram que as empresas dos empreendedores jovens estão se tornando mais estáveis e duradouras. Foi possível identificar também que a maioria não fez investimentos para a capitalização de suas empresas. Este Relatório Executivo 2016 está disponível no site da CONAJE – www.conaje.com.br.

Para participar da Pesquisa de Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro 2017, basta acessar o link: https://pt.surveymonkey.com/r/pesquisaconaje2017.