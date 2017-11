Comunidades indígenas começam a receber kits para saúde bucal

O Ministério da Saúde inicia hoje (24) a entrega de kits de higiene bucal para mais de 750 mil indígenas de todo país. Ao todo, foram comprados 2,6 milhões de kits para os 34 Distritos Sanitários Especiais de Indígenas (DSEI). A distribuição do material começa nesta sexta-feira (24), pela aldeia Kateté, no município de Tucuruí (PA).

Para a aquisição dos kits, foram investidos R$ 4 milhões. O valor corresponde uma economia de até 39% em relação à compra descentralizada feita pelos distritos indígenas. De acordo com o Ministério da Saúde, a economia na obtenção dos kits foi possível por conta da centralização do pedido no ato da compra, que elevou o quantitativo adquirido.

“A saúde começa mesmo pela boca e a escovação com uso de creme dental tem sido apontada como um dos principais fatores responsáveis pela redução da cárie no Brasil e no mundo. A distribuição dos materiais de higiene bucal tem o objetivo de garantir o acesso desta população ao material fundamental para a escovação, principal medida de promoção da saúde e prevenção de doenças bucais, reduzindo assim as inequidades em saúde”, afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Os kits para saúde bucal são compostos por escova de dentes adulto ou infantil, creme dental fluoretado e fio dental. O estojos serão repassados semestralmente da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para os distritos, que os entregarão à população indígena.

A campanha faz parte do Programa Brasil Sorridente Indígena do Governo Federal, e, além da distribuição dos kits, também oferece atendimento odontológico. Segundo dados do Ministério da Saúde, 923 profissionais entre dentistas e auxiliares técnicos em saúde bucal atuam em aldeias em todo o país.