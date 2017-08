Comunicado à imprensa: Cobertura Fórum Brasil Central

Campo Grande (MS) – O Fórum Brasil Central reunirá nesta semana, em Campo Grande, governadores dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Tocantins e Maranhão; o ministro das Cidades, Bruno Araújo; e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro. A quarta edição do encontro de 2017 será nos dias 3 e 4 no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.

Equipes de imprensa que desejam cobrir o evento devem se credenciar no site. Não será permitida a entrada de pessoas não credenciadas ao local das atividades. O credenciamento é imprescindível para garantir a mobilidade da equipe jornalística dentro do centro de convenções. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-1144.

