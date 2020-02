Comunicação não-violenta é um dos temas do primeiro Work Café do ano, na ACICG

Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza no dia 8 de fevereiro, às 8h, no Yotedy Lounge, a primeira edição do Work Café deste ano - Foto: Divulgação/Assessoria

Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza no dia 8 de fevereiro, às 8h, no Yotedy Lounge, a primeira edição do Work Café deste ano. Com o objetivo de capacitar gestores, líderes e empreendedores, o encontro contará com trës palestras: a primeira sobre geração de resultados por meio da comunicação não-violenta; a segunda sobre liderança inclusiva e inspiradora, e a terceira sobre neurociências no desenvolvimento de pessoas e negócios.

As inscrições podem ser feitas pelo na sede da Associação COmercial, localizada na rua 15 de Novembro, 390 - Centro, ou na plataforma sympla.com.br (busca por 'Work Café'). Mais informações pelos telefones (67) 3312-5058 | 98405-4600.

As palestras:

Gerando Resultados Através da Comunicação Não-violenta: "Será que estamos dando a devida atenção aos assuntos que as pessoas vêm tratar conosco? Será que estamos ouvindo ou somos figurantes na frente dos outros? Será que nos colocamos no lugar no outro? Essas são algumas reflexões que vamos abordar na palestra sobre comunicação não-violenta", antecipou o palestrante André Pires Chimenez, do Sicredi, MS.

Liderança Inclusiva e Inspiradora: "Vamos trabalhar alguns tópicos como o tripartido do cérebro, e como isso funciona em relação ao preconceito; vamos abordar os vieses inconscientes pela ótica da neurociência; a neurociência da dor e da produtividade, e um pouquinho da neurociência a serviço da produtividade também", elencou Bruno Nassif Rodrigues, palestrante da T'Ai Consultoria Em Talentos Humanos & Qualidade, de São Paulo.

Neurociências no Desenvolvimento de Pessoas e Negócios - "Vamos abordar as mais recentes e mais importantes descobertas da neurociência, aplicada ao desenvolvimento de pessoas e de negócios", contribuiu Inês Cozzo, cofundadora e diretora da Tai Consultoria, também de São Paulo.

Serviço:

Work Café - 17º edição

Data: 8 de fevereiro, das 8h às 12h

Local: Yotedy Lounge - Av. Ricardo Brandão, 2341

Informações: (67) 3312-5058 | 98405-4600 | escoladevarejo@acicg.com.br