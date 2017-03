Computadores em desuso passam por manutenção e são redistribuídos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), vem realizando o levantamento patrimonial de todo o seu parque tecnológico. Nas visitas realizadas nesses primeiros meses, a equipe técnica da Agência recolheu 93 computadores sem condições de uso e todos foram encaminhados para avaliação e conserto.

Feita a manutenção, 65 computadores foram disponibilizados para utilização. “Nesse momento não temos condições de adquirir novos equipamentos, motivo pelo qual decidimos utilizar peças que encontramos e colocá-los em condições para uso. Forma rápida e praticamente sem custos para atender as demandas urgentes”, explica o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Os equipamentos foram encaminhados para o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), no setor de atendimento ao público.

“Mesmo sendo uma ação paliativa, esses computadores vieram para nos ajudar em vários aspectos. Com mais equipamentos, pudemos adiantar a instalação do programa de interligação dos sistemas, os quais irão facilitar o acesso do médico e do usuário a toda rede de atendimento médico (Servimed), e também para permitir que ele seja aprimorado”, relata o diretor-presidente do IMPCG, Lauro Davi.

