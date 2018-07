Comporta: destino de verão das celebridades

Praia de areia branquinha, mar azul cristalino e muito sol. - Divulgação

Praia de areia branquinha, mar azul cristalino e muito sol. Poderia ser uma descrição do Caribe, mas não: estamos falando da Comporta, no litoral do Alentejo, maior região de Portugal.

Este destino encantador caiu nas graças de diversas celebridades no último ano: foi lá que Madonna passou férias de verão, assim como a tenista Maria Sharapova, a atriz Marina Ruy Barbosa e a apresentadora Glória Maria. O ator Harrison Ford também é visto constantemente nos restaurantes da cidade, e o famoso estilista Christian Louboutin tem diversas propriedades na região, onde pretende construir um hotel de luxo. E não é à toa, já que a Comporta tem muito a oferecer.

As praias da redondeza são deslumbrantes, a começar pela própria praia da Comporta, onde o mar é tão transparente que nem parece o Atlântico. Rodeada por pinheiros, é um espaço natural preservado e tem boas condições para a prática de kitesurf.

A vizinha praia do Carvalhal, por sua vez, está em um vale profundo e é atravessada por um pequeno riacho que corre até o mar. Ao lado, na praia do Pego, está o restaurante Sal, eleito em 2016 o melhor bar de praia do mundo pela Condé Nast Traveller. Por fim, a praia do Pinheirinho é a opção certa para quem não quer ouvir nada além das ondas quebrando na areia, e aproveitar o sol com muita tranquilidade.

Este paraíso tem uma excelente estrutura para receber visitantes, mesmo que ainda não tenha sido descoberta pelas multidões de turistas. Há excelentes opções de cafés e restaurantes muito descolados, além de hotéis impressionantes, como o Sublime Comporta, com sua decoração rústica e elegante perfeitamente integrada ao ambiente natural ao redor.

Para aproveitar mais que as praias, vale conhecer as redondezas. A vila de Comporta esbanja charme com suas casinhas típicas caiadas de branco e detalhes em azul forte, emolduradas pelas dunas e os imensos campos de arroz. Conhecer ainda o Cais Palafítico da Carrasqueira é obrigatório. Um labirinto de estacas e tábuas de madeira construído pelos próprios locais para garantir acesso aos barcos de pesca mesmo em época de maré baixa. Já em Alcácer do Sal há um impressionante castelo com arquitetura de estilo islâmico.

A menos de 20 minutos ao norte da vila está Troia, onde há fantásticas praias e o Estuário do Sado, uma reserva natural protegida de extrema beleza, onde é possível praticar canoagem, fazer passeios de barco, andar de bicicleta ou a cavalo, entre outros. Excelente opção de hospedagem, o luxuoso Troia Design Hotel, é um cinco estrelas de frente para o mar.

Sobre o Alentejo

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de quatro títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros.