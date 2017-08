Complexo Aquático do Parque Tarsila do Amaral é reinaugurado

O evento contou com a presença de cooperativistas e do prefeito Marquinhos Trad / Divulgação

Neste sábado, às 14h, no Parque Tarsila do Amaral foi reinaugurado o complexo aquático do Parque Tarsila do Amaral. A revitalizaçaõ das piscinas foi uma solicitação feita pela comunidade durante a realização do Dia C – Dia de Cooperar.

Todos os anos, as cooperativas deixam um legado no parque que recebe a celebração do Dia C- Dia de Cooperar, que este ano beneficiou mais de 3 mil pessoas. A revitalização foi subsidiada pelas cooperativas: Sicredi União MS/TO, Sicredi Campo Grande, Uniodonto Campo Grande, Conacentro e Camva, além do Sistema OCB/MS. Foram realizadas instalações de novos azulejos, além de bombas, motores e pinturas nas grades do complexo.

A entrega foi feita à prefeitura e a Fundação Municipal de Esporte – Funesp que ficam responsáveis pela manutenção, segurança e utilização das piscinas. O evento contou com a presença de cooperativistas e do prefeito Marquinhos Trad.

Ademir Pinesso, presidente da Conacentro e diretor da OCB/MS, falou da alegria em entregar as piscinas. “Em todas as parcerias nosso objetivo é sempre colaborar com o desenvolvimento da comunidade e entregar as piscinas hoje é a finalização do Dia do Cooperar. Esperamos que a população usufrua deste belíssimo espaço”. Para o Vereador Pastor Jeremias a entrega das piscinas é a convergência de diversos benefícios “A reativação das piscinas promove mais que do a natação, ela promove saúde e qualidade de vida, além de diversão a comunidade”.

Segundo o Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a viabilização da reforma garantirá a participação de mil pessoas nas atividades aquáticas. “Nós temos o objetivo de atender cerca de mil pessoas, sem contar com as oficinas já realizadas no ginásio e no campo de futebol do Parque. A ideia é ter mais de 60 oficinas por semana já a partir da semana que vem e isso é fundamental para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida por meio de uma política pública de esporte e lazer e assim, podermos devolver esses espaços à população”.

Para ampliar o acesso da comunidade ao local, Rodrigo Terra adianta que a partir de outubro os espaços serão abertos aos finais de semana. “A partir de outubro vamos abrir os parques aos finais de semana e vamos transformar essas piscinas em nossas praias. É um sonho que estamos conseguindo realizar”.

A parceria, conforme destacou o Prefeito Marquinhos Trad, “é uma iniciativa de grande importância que tem ajudado o Município a dar maior celeridade às obras e reformas na cidade. Com a parceria, reabrimos as piscinas e podemos investir na manutenção”.

Sobre Dia C

O Dia de Cooperar, também conhecido com Dia C, nasceu em 2009, em Minas Gerais, e logo ganhou a adesão de cooperativas de todo o país. Com o apoio do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e de suas Unidades Estaduais, o Dia C é um programa de responsabilidade social, promovido pelas cooperativas brasileiras por meio do voluntariado. O grande diferencial é que as cooperativas podem contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nova agenda da ONU para acabar com toda forma de tirania, desigualdade e destruição ambiental.

