Completando 90 anos, Rio Brilhante recebe investimentos em saneamento, coleta de lixo e pavimentação

Reinaldo Azambuja também inaugura Centro de Comercialização para Agricultura Familiar

Campo Grande (MS) – Distante 165 quilômetros da Capital, Rio Brilhante recebe nesta quinta-feira (26.9) a visita do governador Reinaldo Azambuja que inaugura e lança diversas obras no município na área de infraestrutura, saneamento e agricultura familiar. A agenda acontece em comemoração ao aniversário de 90 anos do Município.

Às 10h15, o governador inaugura a construção do Centro de Comercialização para Agricultura Familiar. Em seguida, às 10h30, ele autoriza e inaugura obras de pavimentação e autoriza licitação e entrega obras de saneamento.

Reinaldo Azambuja entrega ainda um caminhão para a coleta de lixo reciclável e materiais esportivos para três escolas estaduais.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro