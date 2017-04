Comper Spipe Calarge é inaugurado com objetivo de impulsionar região do ‘corredor gastronômico’

Com investimentos de R$ 10 milhões e gerando 275 empregos, entre diretos e indiretos, o Comper Spipe Calarge, na Vila Carlota, foi inaugurado nesta quarta-feira (26). A 58ª unidade de negócios do Grupo Pereira - 13ª loja do Comper em Campo Grande - vai impulsionar a região do Bandeira, onde está localizado o corredor gastronômico da cidade, que fica na avenida Bom Pastor, no bairro Vilas Boas.



O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participou da inauguração e ressaltou que o novo empreendimento do Grupo Pereira vai garantir mais desenvolvimento para a Capital, além de mais empregos à população. “O intercâmbio desse novo Comper com o corredor gastronômico é um sinal positivo para a economia local”.



Conforme Beto Pereira, diretor-presidente do Grupo Pereira, "quando desafiados, todos podemos fazer coisas incríveis. Para ele, a unidade Spipe Calarge é a loja mais bonita do Brasil. Sobre a crise, Pereira foi direto: "Respondemos à crise trabalhando".

“Somos muito aguerridos e por isso precisamos estar atentos para criarmos um bom clima para os brasileiros trabalharem”, afirmou Beto Pereira, frisando que até o fim do ano o Grupo Pereira pretende gerar mil vagas através das bandeiras do Comper, Fort Atacadista e Bate Forte. Pereira também disse que Mato Grosso do Sul é um dos estados em que houve mais ampliação de filiais e destacou que o agronegócio salvou o Brasil nos últimos anos, por isso deve ser considerado o segmento que garante sustentação ao País.



Nova loja – Com uma diversidade de 14 mil itens, divididos em amplas seções de alimentação básica, complementar, bebidas, perecíveis, perfumaria, limpeza, bazar e hortifruti, o Comper Spipe Calarge visa acolher os clientes num ambiente espaçoso e aconchegante, alinhado com as principais tendências de mercado internacionais.



O layout inovador, com ambiente climatizado, mix de produtos avançados, piso tratado, iluminação com lâmpadas LED e geladeiras e ilhas de refrigeração modernas, é similar ao Comper Ypê, reinaugurado em fevereiro em Campo Grande.



A nova loja do Comper em Campo Grande conta com 2,2 mil metros de área de vendas, garantindo assim um espaço compactado para os clientes fazerem suas compras confortavelmente. “Preparamos uma grande estrutura mercadológica com diversidade de produtos direcionados ao bem-estar do consumidor”, explica João Pereira, vice-presidente do Grupo Pereira.



O Comper da Spipe Calarge fica na rua Spipe Calarge, 1.673, na Vila Carlota.



Rede Comper - O Comper é a rede de supermercados do Grupo Pereira líder no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com presença em Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal: são 30 unidades no Brasil. Também atua no e-commerce, oferecendo ainda mais praticidade para quem precisa fazer as compras sem sair de casa.



Em Mato Grosso do Sul são 13 lojas (contando com a unidade da Spipe Calarge), em Mato Grosso 10, no Distrito Federal cinco e uma em Goiás e em Santa Catarina, que empregam 12 mil funcionários, entre diretos e indiretos. Só em Campo Grande, hoje são 3,6 mil pessoas empregadas diretamente e 4 mil indiretamente, segundo Beto Pereira.

