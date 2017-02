Comper reinaugura loja com novo conceito

O objetivo principal desse empreendimento é o de garantir modernidade aos clientes durante as compras, sempre primando pelo preço baixo, que é a principal marca do Comper / Divulgação

O Grupo Pereira reinaugura hoje (08), a loja mais bonita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de sua bandeira supermercadista: o Comper. Com uma série de facilidades para encantar a todos os tipos de público, o novo Comper Ypê, localizado na avenida Mascarenhas de Moraes, bairro Monte Castelo, está de acordo com as principais tendências do mercado de consumo internacional e foi inspirado no que há de melhor para tornar a experiência de compra mais atrativa e positiva. Além disso, a loja gerou mais 30 novas vagas de emprego que se somam as 157 existentes atualmente.

Suas seções valorizam os produtos e a sua comunicação visual passa ao frequentador uma sensação de conforto e de aconchego, melhorando a experiência de compra. Luzes, cores, texturas, aromas e sabores que resultam em um hortifrúti amplo, variado e bem valorizado, um açougue com carnes frescas, uma adega atrativa e cheia de bons rótulos, além de uma rotisseria, uma confeitaria e uma padaria com muitas delícias. A nova estrutura dará mais destaque aos perecíveis, que terão espaços por todo o entorno da loja.

“O objetivo principal desse empreendimento é o de garantir modernidade aos clientes durante as compras, sempre primando pelo preço baixo, que é a principal marca do Comper”, diz Albanes Tiago, diretor de operações do Comper.

Além disso, os clientes terão uma maior facilidade de encontrar o que procuram de maneira rápida em um mix completo, seja para as compras do dia a dia, seja para as ocasiões mais do que especiais. Eles poderão percorrer o ambiente com bastante tranquilidade, garantindo assim uma compra harmoniosa.

O layout do Comper Ypê também privilegiou uma iluminação com lâmpadas de LED e equipamentos modernos como prateleiras pretas, refrigeradores e ilhas de refrigeração. Mais de 800 itens serão acrescentados às prateleiras, refrigeradores e ilhas de refrigeração da unidade. “É um projeto pensado para garantir uma sinalização adequada visando uma melhor mobilidade na loja”, enfatiza Carolina Andriani, designer do Grupo Pereira.

A escolha do Comper Ypê para receber a reestruturação levou em conta o potencial da loja. Com base nisso, a direção do Grupo Pereira projeta reestruturações de mais lojas ao longo do ano. “Um verdadeiro presente para a cidade, de uma loja que poderia estar em qualquer grande metrópole do mundo, mas está em Campo Grande”, diz Andriani.





