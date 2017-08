Comper realiza café da manhã para os clientes em comemoração ao Dia dos Pais

Café da manhã: Em todas as lojas

Horário: A partir das 9h00

Data: 13/08



E ainda para a semana em comemoração ao dia dos Pais, o Comper Brilhante receberá a Chef de Cozinha Dedê Cesco que irá

ministrar uma aula Show no piso de loja para todos os clientes que quiserem aprendem a preparar duas massas com dois molhos

especiais e ainda degustar de um bom vinho.



Tema: Massas & Molhos + Vinhos

Data: 11/08

horário: 17h30

Local: Comper Brilhante

Sorteio de brindes para quem estiver participando da aula.



Receitas da Aula Show com a Dedê Cesco no Comper Brilhante:

* Fusilli Integrale ao Ragú de Linguiça Suína.

Ingredientes:

1 caixa de Fusilli Integrale (ou outro corte integral) Barilla.

600g de linguiça suína fresca

1 cebola finamente picada

2 dentes de alho picados.

1 talo de salsão picado.

1 cenoura descascada e cortada em pequenos cubos.

Água o quanto baste.

1 folha de louro

2 latas de tomates pelados.

1 ramo de alecrim fresco.

Pimenta a gosto.

Sal a gosto.

Azeite de oliva o quanto baste.

Queijo parmesão Faixa Azul Ralado na hora.

Modo de Fazer:

Retire a pele da linguiça e solte bem a carne

Aqueça o azeite em uma panela, refogue a linguiça até dourar.

Acrescente a cebola, deixe ficar transparente, acrescente o alho, o salsão e a cenoura.

Refogue bem, acrescente os tomates, a água, o alecrim e o louro, tampe a panela e deixe cozinhar.

Mexa de vez em quando, se necessário acrescente mais água.

Depois de cozido, acerte o sal e sirva com parmesão ralado.

* PENNETTE À QUATRO QUEIJOS

Ingredientes:

1 caixa de pennette de grano duro

100g de queijo gorgonzola

130g de queijo muçarela ralada.

100g de queijo provolone ralado.

150g de catupiry bisnaga.

250ml de creme de leite fresco.

Sal a gosto.

Queijo parmesão Faixa Azul ralado na hora a gosto.

3 colheres (sopa) de manteiga.

Modo de Fazer:

Em uma panela, derreter os queijos com o creme de leite fresco, menos o parmesão.

Cozinhar a massa com sal, escorrer, acrescentar a manteiga, misturar ao molho quatro queijos e servir com parmes

Conto com os senhores para divulgar essas ações e registrar esses momentos.

