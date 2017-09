Companhias aéreas se preparam para cancelar voos com a aproximação do Irma

As companhias aéreas dos Estados Unidos estão se preparando para cancelar voos em regiões da Flórida que estão no

caminho do Furacão Irma.

Espera-se que o furacão atinja a Flórida até o final da semana. As companhias aéreas disseram que vão começar a suspender as operações em Miami, Fort Lauderdale, Fort Myers, Sarasota e em West Palm Beach até sexta-feira e cancelar os voos no fim de semana. A JetBlue Airways disse hoje que já cancelou cerca de 130 voos.

A American Airlines, JetBlue, United e Delta ofereceram isenções de taxas para os clientes que mudarem as passagens para outros destinos. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários