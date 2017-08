Companhia de energia de MS recebe premiação por transparência contábil

A Energisa recebeu o Troféu Transparência 2017 na categoria “Companhias com receita líquida acima de R$ 5 bilhões”. A premiação, que está na 21ª edição, seleciona as empresas vencedoras a partir da análise de suas práticas de transparência nas informações contábeis publicadas ao mercado, por meio das demonstrações financeiras. O Troféu é uma iniciativa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e Serasa Experian.

Não é a primeira vez que a Energisa conquista o reconhecimento do prêmio considerado o “Oscar da Contabilidade”: em 2010 e em 2013, a Energisa Paraíba recebeu o Troféu; em 2008, foi a vez da Energisa Borborema. Este ano, mais de duas mil empresas participaram do processo de escolha e apenas dez foram selecionadas.

“A Energisa fica muito feliz em receber o reconhecimento de um prêmio importante para o mercado financeiro, demonstrando nosso compromisso com os investidores do grupo”, afirma Maurício Botelho.

Entre os critérios para chegar às empresas vencedoras estão a qualidade e o grau das informações contidas nas demonstrações e notas explicativas, a transparência das informações prestadas, a qualidade e consistência do relatório de administração e a aderência aos princípios contábeis, considerados ao longo de 2016. Em outra categoria, também são premiadas empresas com receita líquida até R$ 5 bilhões.

A cerimônia de entrega do Troféu Transparência acontecerá no dia 10 do mês de outubro, em São Paulo.

Abaixo, as empresas vencedoras do Troféu Transparência de 2017:

Categoria - companhias com receita líquida acima de R$ 5 bilhões

B2W - Companhia Digital • Cemig • Energisa • Furnas • Klabin • M. Dias Branco • Petrobras • SABESP • Telefônica Brasil • Vale

Categoria - companhias com receita líquida até R$ 5 bilhões

AES Tietê • Algar Telecom • BM&FBovespa • CESP • Duratex • Engie Brasil • Fleury • Grendene • Guararapes Confecções • J. Macedo • JSL • Localiza Rent a Car • Mahle • Rio Paranapanema • SLC Agrícola

