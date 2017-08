Companhia aérea dobra operações entre São Paulo e Três Lagoas a partir de hoje

A companhia aérea Azul passa a operar dois voos diários a partir desta terça-feira, 1º de agosto, entre Três Lagoas e São Paulo.

A empresa passa a operar um segundo voo diário partindo de São Paulo (Viracopos), ampliando assim a oferta de assentos na rota.

Os voos são realizados no turboélices ATR 72-600 para até 70 Clientes. De acordo com o diretor de Planejamento de Malha da Azul, Daniel Tkacz, a companhia está entusiasmada com esse novo voo, pois a demanda da rota entre São Paulo (Viracopos) e Três Lagoas tem gerado ótimos resultados.

“Os dois voos diários trarão ainda mais comodidade e rapidez para os clientes, que contam com ampla conectividade para todo o Brasil, além das rotas internacionais a partir de Viracopos”, destacou.

