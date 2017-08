Como os livros ajudam a combater o racismo!

Em um mundo onde muitas vezes o diferente é visto como inferior, é fundamental ensinar os pequenos a verem as diferenças como algo natural. A intolerância ainda é algo muito presente em todo o mundo e o racismo é um exemplo muito claro desse preconceito que, mesmo quando velado, causa sofrimento e consequências negativas para todos.

Mas como ensinar e combater o racismo de forma lúdica e acessível à todas as idades? “A partir dos 3 anos de idade, os pequenos já conseguem observar as diferenças e, com suas vivências e experiências, formar suas opiniões. Quando inicia-se este processo, é necessário a intervenção de um adulto para esclarecer possíveis dúvidas. Por isso, o diálogo desde cedo é muito importante”, explica Letícia Araújo, psicóloga e membro da equipe de curadoria da Leiturinha, maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil.

A literatura pode ser uma ótima ajuda na hora desse diálogo, pois segundo Letícia “os livros infantis auxiliam na formação dos nossos pequenos como críticos-sociais, dando estrutura para enfrentar o mundo com mais segurança. Introduzir assuntos por meio da literatura pode ser mais fácil, uma vez que o tema é apresentado de maneira lúdica e de fácil acesso”, finaliza.



E para ajudar os pais nesse momento, a Leiturinha recomenda os livros para conversar sobre esse assunto. Confira!

o cabelo de cora leiturinha

Cabelos de Cora – Editora Pallas

Cora é uma criança como qualquer outra – ela vai para a escola, tem muitos amigos e leva sua vida tranquilamente. Mas em um dia de aula, uma questão surge: Será que seu cabelo não é tão bonito quanto o das suas amiguinhas? Convidamos os pequenos e pequenas a, junto com Cora, entender que beleza não tem padrão e que todos os diferentes cabelos: liso, crespo, comprido, curto, pintado, careca, são lindos! Essa história em poesia ensina que somos todos iguais, mesmo que tenhamos aparências diferentes.

[caderno de rimas do joao leiturinha]

O caderno de rimas do João – Editora Pallas

O que é a morte? E o acaso? O amor? No caderno de rimas do João, o ator, e agora autor, Lázaro Ramos capta o mundo e o expressa em versos, abordando temas que irão introduzir sutilmente a poesia política e social no mundo infantil.

Na Leiturinha, esses e outros assuntos são tratados mensalmente em livros selecionados para ajudar no desenvolvimento infantil. Para conhecer o trabalho realizado pelo clube, acesse:http://www.leiturinha.com.br/.

Criada em 2014, a Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, promovendo o hábito da leitura compartilhada para mais de 65 mil famílias, distribuídas em mais de 4.000 cidades brasileiras. A atuação da empresa se baseia no incentivo à leitura e na curadoria dos livros, para proporcionar experiências de aprendizado e diversão em família. Mensalmente cada assinante recebe em casa um kit contendo livros selecionados de acordo com a etapa de desenvolvimento de cada criança, uma carta pedagógica e outras surpresas, além do acesso gratuito à Biblioteca Digital - com mais de 1000 livros e vídeos. Para mais informações, acesse:www.leiturinha.com.br

