Como fica o tempo no fim de semana em Mato Grosso do Sul?

Quem gosta do clima frio tem até o fim desta semana para aproveitar. Isso porque conforme indicava a climatologia, o inverno de 2020 teria como diferencial temperaturas elevadas, e seguindo esta tendência mais uma vez o tempo fresco de despede de Mato Grosso do Sul.

Nos próximos dias o tempo seguirá firme e sem expectativa de chuva. Prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima elevação das temperaturas a partir de sábado (11) e com isso a umidade relativa do ar deve continuar em estado de atenção com valores mínimos de 30%. Uma nova frente fria poderá provocar queda nas temperaturas a partir da próxima quarta-feira (22).

O inverno sul-mato-grossense possui características diferentes, conforme explica a especialista e coordenadora do Cemtec Franciane Rodrigues. “Neste inverno tivemos duas frentes frias significativas que resultaram em temperaturas mínimas abaixo de 5°C. O inverno no Estado, normalmente, é quente e seco ao longo da estação com algumas entradas de ar frio que reduzem as temperaturas. Por essa razão, sentimos a sensação de parcelamento do frio”, pontua.

Para enfrentar os dias secos a recomendação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações. As condições climáticas também acendem o alerta para os cuidados necessários para evitar queimadas urbanas e florestais.

Previsão

Nesta sexta-feira (10.7) o tempo será de baixas temperaturas no Estado. A previsão é de céu parcialmente nublado a claro nas regiões sul e sudoeste. Para as demais áreas, a estimativa é de céu nublado a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar poderá atingir estado de alerta neste dia com valores de até 20%.

As temperaturas poderão variar entre de 2°C a 29°C. Há possibilidades de formação de nevoeiro ao amanhecer e de geada em pontos isolados das regiões sudoeste e sul.