GERAL Comlurb retirou 541 toneladas de lixo no Rio desde pré-carnaval 4 março 2019 - 12h51 Tweet

Prefeitura Rio de Janeiro/COMLURB/divulgação A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) retirou desde 16 de fevereiro, quando tiveram início os desfiles dos blocos de rua do carnaval do Rio, 541,3 toneladas de lixo das dezenas de blocos que já se apresentaram pela cidade. Somente ontem (3), quando mais de 70 blocos se apresentaram de norte a sul do Rio, a Comlurb recolheu cerca de 75 toneladas. Somente no Sambódromo, as equipes retiraram 38,7 toneladas de resíduos na primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A quantidade de resíduos potencialmente recicláveis totalizou 1,7 tonelada. Nesse caso, o lixo será todo encaminhado para as cooperativas de catadores credenciadas na Comlurb. Os trabalhos de retirada do lixo da Passarela do Samba tiveram continuidade nesta segunda-feira (4) no Sambódromo e nos arredores para preparar a área para o segundo dia de desfile do Grupo Especial, que ocorre nesta noite. Os garis tiveram de usar serragem para retirar o óleo derramado na Passarela do Samba. O desfile do Grupo D, que ocorre na Avenida Intendente Magalhães, levou a retirada de 2,1 toneladas de resíduos somente na noite de ontem.

Multas

As equipes do Lixo Zero aplicaram, somente no domingo (3), 161 multas a pessoas que urinaram em vias públicas, no valor de R$ 563,30 cada, e 19 pelo descarte irregular de pequenos resíduos, no valor de R$ 205,60. Desde o início da Operação Carnaval, no último dia 16, foram registradas 711 infrações pelas equipes do Lixo Zero nos blocos que se apresentam na cidade.

A companhia está disponibilizando 5 mil contêineres em todos os pontos de apresentação do carnaval de rua, e pede para que os foliões colaborem, dando o descarte correto do lixo e mantendo limpas as ruas da cidade.

Chuvas

A forte chuva que voltou a cair ontem sobre a cidade, levou a Comlurb a fazer um trabalho emergencial de limpeza da pista do Sambódromo, de forma a garantir a qualidade da apresentação das escolas.

As equipes da Comlurb tiveram também que atuar nas ruas de praticamente todos os bairros do Rio, na noite e na madrugada desta segunda-feira, nos trabalhos de desobstrução de ralos e esgotos para garantir o rápido escoamento dos 28 bolsões d’água que se formaram em diversos pontos da cidade.

Os pontos mais afetados foram a Estrada da Pedra, na altura do BRT Santa Veridiana, nas Ruas Doutor Satamini e Heitor Beltrão, na Tijuca; na orla da Praia da Bica, na Ilha do Governador; na Estrada do Rio–Jequiá, na Avenida Amaro Cavalcanti, no Engenho de Dentro; e na Estrada Padre Roser, na Vila da Penha, zona norte da cidade.