Comitê Estadual é mais um instrumento de combate aos crimes de feminicídio

Campo Grande (MS) – A criação de um Comitê Estadual de Combate ao Feminicídio vai garantir que todas as ações de combate a estes crimes, em todas as esferas, estejam alinhadas, e com isso ganhem mais força e repercussão na sociedade.

A Subsecretária de Cidadania, Luciana Azambuja explica que além de centralizar essas ações, o Comité deve ampliar as parcerias na construção de ações estratégicas para o enfrentamento as mortes violentas de mulheres ocorridas no Estado.

Todos os dias, um número significativo de mulheres, jovens e meninas são submetidas a alguma forma de violência. No Mato Grosso do Sul de acordo com dados da Delegacia Geral da Polícia Civil (DGPC/MS), 13 mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano.

Hoje o Brasil dispõe da 3ª melhor legislação do mundo no combate à violência doméstica, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a Lei Maria da Penha.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)