Comitê do Senado dos EUA aprova indicado de Trump para agência ambiental

Os republicanos do Senado votaram nesta quinta-feira para avançar com o nome de Scott Pruitt, a escolha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o comando da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês). Com isso, os governistas enviam mais um indicado para o gabinete para votação no pleno do Senado mesmo com a oposição quase universal da oposição democrata.

O senador John Barrasso, republicano que preside o Comitê de Ambiente e Trabalhos Públicos do Senado, suspendeu uma regra que exige pelo menos dois membros do partido minoritário presentes para realizar sessão. A manobra permitiu que os republicanos avançassem com o nome do procurador-geral de Oklahoma para votação de todos os senadores sem a presença dos democratas.

Na quarta-feira, os democratas boicotaram a reunião originalmente marcada. Segundo eles, Pruitt não havia respondido suficientemente as questões e resolvido os temores dos democratas sobre suas conexões com companhias de combustível fóssil em Oklahoma, um importante produtor de petróleo e gás natural.

Como os republicanos detêm maioria de 52 a 48 no Senado e Pruitt tem apoio total dos governistas, o boicote democrata pode atrasar, mas não impedir a nomeação. Fonte: Dow Jones Newswires.

