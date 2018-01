Comitê da Câmara dos EUA vota a favor de divulgar memorando sobre caso Rússia

Os integrantes do Partido Republicano no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votaram a favor da divulgação de um memorando escrito por eles que alega que o Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) e o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) usaram indevidamente a vigilância do governo durante as investigações sobre a interferência russa na eleição presidencial americana e os contatos entre os russos e a campanha do presidente Donald Trump.

A informação foi divulgada pelo deputado democrata Adam Schiff (Califórnia). De acordo com ele, os democratas que integram a comissão votaram contra a liberação do memorando.

A votação vem após os republicanos, liderado pelo presidente do comitê, o republicano Devin Nunes (Califórnia), pressionarem pela divulgação. O documento aborda um dossiê de alegações contra Trump compilado por um ex-espião britânico e questiona se ele foi usado de forma irregular. Fonte: Associated Press.