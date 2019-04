Comissões Permanentes vão acompanhar obras da Rua 14 de Julho

Programa Reviva Campo Grande é um conjunto de intervenções e obras - Divulgação

Os vereadores integrantes das Comissões Permanentes de Obras e Serviços Públicos e de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo foram nomeados para acompanhamento técnico e jurídico das obras da Rua 14 de Julho, que fazem parte do Reviva Centro.

O vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis, comunicou o ato de nomeação na última quinta-feira (28). A medida atende a requerimento apresentado pelos vereadores Vinicius Siqueira, Junior Longo, Delegado Wellington e Papy.

A Comissão de Obras é composta pelos vereadores Ayrton Araújo do PT (presidente), Betinho (vice-presidente) e tem como membros Junior Longo, Delegado Wellington e Cazuza. Já a Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo tem a vereadora Dharleng Campos na presidência, vereador João Cesar Mattogrosso como vice-presidente e são membros os vereadores Vinicius Siqueira, Junior Longo e Dr. Antônio Cruz.

No dia 25 de março, vereadores promoveram reunião, no Plenarinho da Casa de Leis, para ouvir reclamações e sugestões dos comerciantes. Na data, o vereador Papy sugeriu a criação da comissão de acompanhamento do Reviva Centro, para agendar visitas, verificar o andamento do trabalho e ampliar diálogo com o corpo técnico da obra.

Reviva Centro

O Programa Reviva Campo Grande é um conjunto de intervenções e obras destinadas a promover a dinamização da economia e qualificação dos espaços públicos da Rua 14 de Julho.

Para colocar em prática toda essa transformação no centro de Campo Grande, o Programa conta com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), celebrando o Contrato de Empréstimo n. 3630/OC-BR, firmado em 12 de maio de 2017.

Para isso, cerca de 1.400 metros da Rua 14, da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, passará por obras de pavimentação; alargamento e padronização das calçadas; modernização da sinalização viária; instalação de mobiliário urbano padrão; paisagismo e arborização; instalação de câmeras de monitoramento; instalação de rede subterrânea de energia elétrica e telecomunicações; além de obras de saneamento com a substituição e melhorias da rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto sanitário e microdrenagem.