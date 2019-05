Comissão representa OAB/MS e Conselho Federal em XI Congresso Mineiro de Direito Administrativo

João Paulo Lacerda, que é Secretário da Comissão Nacional, salientou o impacto que o estreitamento de laços pode ter nas discussões sobre o Direito Administrativo - Foto: Divulgação

O Presidente da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), João Paulo Lacerda da Silva representa de 6 a 8 de maio a Comissão Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal no XI Congresso Mineiro de Direito Administrativo em Nova Lima, Minas Gerais.

Com o tema “Direito Administrativo nos 30 anos da Constituição Federal: globalização, constitucionalização e inteligência artificial”, o congresso, organizado pelo Instituto Mineiro de Direito Administrativo (IMDA), debate e divulga estudos e pesquisas em áreas especializadas do Direito Administrativo.

João Paulo Lacerda, que é Secretário da Comissão Nacional, salientou o impacto que o estreitamento de laços pode ter nas discussões sobre o Direito Administrativo. “Acho importante essa aproximação da Comissão, tanto do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, quanto dos institutos regionais. Isso vem para fortalecer esse ramo do Direito, que nessa perspectiva deverá ser abordado com mais profundidade em seus mais diversos aspectos, o que é muito construtivo para a sociedade, já que trata-se de um ramo tão importante para a vida das pessoas”, disse Lacerda.

Lacerda também aproveitou a participação para convidar todos os participantes para o XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado em Campo Grande entre os dias 16 e 18 de outubro deste ano e tem apoio da OAB/MS.