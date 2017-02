Comissão Nacional de Direitos Humanos e OAB discutem sistema carcerário em MS

A advogada Delasnieve Daspet - representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB - se reuniu com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche, para discutir o sistema penitenciário. Segundo Delasnieve, a questão vem causando preocupação em todo o país e “poucas atitudes têm sido tomadas”, salientou.

“Em 2009, entramos com uma queixa para o Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington contra o Estado Brasileiro - referente a Mato Grosso do Sul - a fim de que sejam tomadas medidas para a melhoria do sistema carcerário nacional. Do jeito que está, não há como ressocializar estes indivíduos. A verdade é que os presídios tornaram-se escolas do crime”, explicou Daspet.

A queixa, em que foi denunciante a OAB/MS (em 2009), por meio da Comissão de Direitos Humanos, sustenta que os presídios do Estado brasileiro precisam ser investigados com mais precisão pelas Cortes Internacionais, a fim de propagar melhorias no sistema prisional do país. “Precisamos de educação, saúde e trabalho dentro das penitenciárias. Essa é a única maneira de se recuperar o preso, inclusive de prepará-lo para o dia em que sair”, disse a advogada.

No documento, há pedido de que seja recomendado ao governo brasileiro a transferência de presos quando existir superlotação nos cárceres, além da concessão de assistência aos presidiários e que seja permitido trabalho prisional educativo e não obrigatório aos condenados, entre outras sugestões.

“O pedido é de 2009, mas a questão é super atual. O presidente Mansour atendeu a nossa solicitação e irá verificar como está o andamento da queixa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em viagem que fará posteriormente. Estou muito feliz por dar continuidade a este trabalho”, disse Deslanieve. O advogado Lairson Palermo também participou da reunião.

