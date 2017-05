Comissão na França inicia investigação sobre vazamento de e-mails de Macron

O órgão que supervisiona a campanha eleitoral na França está investigando o ataque de hackers que vazaram uma grande quantidade de e-mails da campanha do candidato favorito à presidência do país, Emmanuel Mácron. Seu movimento político chamou o ataque de uma última tentativa para interromper seu favoritismo na eleição, que acontece neste domingo.

As interferência de hackers em eleições têm crescido constantemente e ganharam nova face na noite de sexta-feira, quando a equipe de Mácron veio a público dizer que tinha sido vítima de uma ataque "massivo e coordenado" de hackers.

Segundo a campanha de Macron, hackers não identificados acessaram e-mails pessoais de funcionários e vazaram material de financiamentod e campanha, assim como contratos.

A comissão que supervisiona a campanha francesa disse em um comunicado que realizará uma reunião neste sábado depois de ter sido informada sobre os vazamentos.

A campanha presidencial tem sido conflituosa desde o início, com os eleitores atirando ovos

e farinha nos candidatos, manifestantes se chocando com a polícia e candidatos insultando uns aos outros na televisão nacional.

Sua maior rival, Marine Le Pen, de 48 anos, segue cerca de 20 pontos abaixo de Mácron. Ainda assim, a candidata de extrema-direita tem conseguido inúmeros eleitores com seu discurso anti zona do euro e União Europeia. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários