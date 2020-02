Comissão Intergestores Bipartite da assistência social realiza reunião nesta quinta-feira

Com a participação de representantes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a Comissão Intergestores Bipartite da assistência social (CIB/MS) realiza nesta quinta-feira (19.02), às 13h30, a sua primeira reunião ordinária de 2020 - Foto: Divulgação

Com a participação de representantes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a Comissão Intergestores Bipartite da assistência social (CIB/MS) realiza nesta quinta-feira (19.02), às 13h30, a sua primeira reunião ordinária de 2020.

Realizada na Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, na Capital, estão previstas para a reunião de número 217, pautas que tratarão da portaria Nº 2.362, de 20 de dezembro de 2019; Plano Municipal de Educação Permanente; plano de providências – monitoramento 2019; relatório de gestão 2019; demonstrativo do Fundo Estadual de Assistência Social – 2019; atendimento aos migrantes e refugiados; aprovação da Ata da 216ª reunião ordinária, além de informes gerais.

A CIB/MS é espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social, caracterizando-se como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso do Sul foi instituída em 02 de junho de 1999, sendo uma das primeiras no país.

Serviço

Evento: 217ª reunião ordinária da CIB/MS

Data: 20 de fevereiro, às 13h30

Local: Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”. Rua André Pace, 630, bairro Guanandi em Campo Grande.