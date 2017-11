Comissão Europeia lança concurso para melhorar mobilidade de idosos

A Comissão Europeia lançou nesta semana o prêmio Horizonte em Inovação Social, cujo objetivo é investir em ideias para atender às crescentes necessidades dos idosos. Financiado pelo Programa de Investigação e Inovação da União Europeia, o Horizonte 2020, o prêmio vai distribuir 2 milhões de euros.

Em 2060, cerca de um terço da população europeia terá mais de 65 anos, quase o dobro do que existe hoje. "Não temos alternativas senão inovar agora para atender às crescentes necessidades dos cidadãos mais velhos, especialmente à necessidade de melhor mobilidade", disse Carlos Moedas, comissário europeu para a Investigação, Inovação e Ciência, no lançamento do prêmio, em Lisboa.

Dos 2 milhões de euros que serão distribuídos, 1 milhão ficarão com aquele que inventar uma nova maneira de ajudar na mobilidade das pessoas idosas. Serão ainda distribuídos quatro prêmios de 250 mil euros cada para projetos que permitam aos idosos participar em atividades sociais e manter a sua autonomia de forma saudável. "Estamos a falar de um prêmio mais ou menos da dimensão do Prêmio Nobel, mas na inovação social", disse Moedas.

As ideias têm de poder ser replicadas e adaptadas a outros contextos e devem promover a criatividade, reunindo inovadores, organizações da sociedade civil e dos setores público e privado.

Os vencedores terão de combinar componentes tecnológicas, sociais e comportamentais. E as propostas têm de estar implementadas por um período de pelo menos cinco meses durante o concurso.

O concurso será em 2019, e as inscrições ficam abertas até 28 de fevereiro do ano que vem, para entidades sediadas nos países da União Europeia ou parceiros do projeto Horizonte 2020. Os vencedores serão anunciados no segundo trimestre de 2019.