Comissão do Meio Ambiente traz à OAB/MS coleta seletiva de lixo eletrônico

Objetivo é contribuir com o desenvolvimento sustentável - Divulgação

Reunião realizada nessa segunda-feira (11) pela Comissão do Meio Ambiente, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), definiu como os “Dias D”, 5 (sexta-feira) e 6 (sábado) de abril, para a realização de coleta seletiva de lixo eletrônico. Nestas datas, advogados e advogadas estão convocados a descartar os lixos, que serão encaminhados para o destino adequado.

De acordo com o Presidente da Comissão Arlindo Muniz, “ é importante que a OAB se integre, em nível nacional, à responsabilidade socioambiental e a Seccional de Mato Grosso do Sul certamente apoia este compromisso”. O objetivo da ação é contribuir com o desenvolvimento sustentável e evitar o “envenenamento” da terra e água.

Presente na reunião, o diretor da empresa responsável pela coleta, Edilson Paulon, parabeniza a Casa pela iniciativa. “A Ordem dos Advogados está preocupada em fazer o correto e é um exemplo de conscientização para a sociedade”, destacou.

É considerado esse tipo de lixo qualquer aparelho eletroeletrônico, como: geladeira, fogão, televisor, aparelho celular e outros. Não serão aceitas, pilhas, lâmpadas ou toners.

Na reunião também foi deliberado sobre a realização de um evento que abordará licença ambiental no âmbito federal e estadual.