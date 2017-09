Comissão diz que 92% dos curdos votaram a favor da independência em plebiscito

A comissão eleitoral regional do Curdistão afirmou nesta quarta-feira que 92% dos eleitores votaram a favor da separação do restante do Iraque. O processo de votação é alvo de críticas do governo iraquiano e de países vizinhos, como a Turquia e o Irã.

De acordo com o órgão, 72% dos 4,58 milhões de eleitores habilitados participaram da votação da segunda-feira.

O gabinete iraquiano ameaça proibir os voos internacionais na região ainda nesta semana, caso o Curdistão coloque seus aeroportos sob autoridade federal.

O plebiscito não tem valor legal, mas dá às autoridades locais um mandato para tentar negociar uma separação amigável do governo central em Bagdá nos próximos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.

