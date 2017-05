Comissão deve aprovar o retrocesso previdenciário

A Reforma da Previdência deve avançar na comissão Especial da Câmara nesta quarta-feira (3) antes de seguir para votação no Plenário. Apesar dos protestos e das centenas de entidades que são contrárias à proposta, os deputados governistas ignoram mais uma vez a importância dos direitos sociais para os trabalhadores do país.



Para o deputado Dagoberto Nogueira (PDT), as reformas em andamento no Congresso podem acabar com direitos tão importantes para os trabalhadores. “Imagina uma pessoa que acaba de entrar no mercado de trabalho e terá que contribuir 40 anos para garantir a aposentadoria integral. É um absurdo. Além disso, essa Reforma não leva em conta as profissões e as disparidades das regiões do país. Essa Reforma é só para tirar direitos dos trabalhadores assim como é o caso da Reforma Trabalhista. Estão mentindo para os trabalhadores. Eu fico indignado com tanta mentira que esse governo está usando para justificar esses retrocessos”, declarou Dagoberto.

