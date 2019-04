Comissão de Segurança da OAB oferece parceria em ações preventivas da PM

Entidades se reuniram nessa terça-feira - Divulgação

A Comissão de Segurança Pública (CSP), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), participou nessa terça-feira (23) de reunião, juntamente à Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCOM), para debater projetos e ações sociais, desenvolvidas pela Polícia Militar do Estado.

O objetivo da visita foi expressar apoio para um trabalho conjunto entre as instituições. “Existem vários projetos sociais que têm a finalidade preventiva, cujo papel é, por exemplo, impedir que os jovens se envolvam com drogas. Nos colocamos à disposição da Polícia Militar na busca de mais apoio em prol dessas ações”, citou a Presidente da Comissão de Segurança Pública, Cláudia Paniago.

O encontro com o Diretor do DPCOM, Coronel Thonny Audry Lima Zerlotti, teve também a presença do Secretário-Geral Adjunto da Comissão, Anselmo Batista Marasco. Na ocasião, ficou definida uma primeira atividade parceira que será realizada no dia 19 de maio, com apresentação da banda mirim em comemoração ao mês das Mães e informações sobre prevenção ao uso de drogas e combate à violência..

“É muito importante essa iniciativa da OAB/MS em nos oferecer esse apoio. O reflexo para a nossa sociedade será positivo. Vamos trabalhar conjuntamente na prevenção de crimes ou qualquer outro ato de violência contra pessoa”, destacou o Coronel Thonny Zerlotti.

Entre os projetos que receberão o apoio da OAB/MS estão: Florestinha – que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social, proporcionando reforço escolar, alimentação e treinamento cívico-social e ambiental; o Proerd – Programa Educativo que visa a prevenção ao uso de drogas entre jovens e Patrulha Mirim – voltado para crianças e adolescentes com o objetivo de proporcionar conhecimento sobre educação no trânsito, civismo, prevenção das drogas, Ensino Religioso, Artes Regulamentos Orgânicos e Disciplinar e Regulamento de Continências.