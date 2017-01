Comissão de Pessoas com Deficiência esclarece isenção de impostos na compra de veículo

A presidente da Comissão das Pessoas Idosas, com Deficiência e da Acessibilidade (Codiped) da OAB/MS, Rita de Cássia Fuentes Luz, esclarece as dúvidas sobre a isenção de impostos na compra de automóveis novos, válida para qualquer pessoa com deficiência, inclusive crianças.

As pessoas com deficiência física, visual, mental severa, profunda ou autistas, ainda que menores de 18 anos, poderão adquirir, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), automóvel de passageiros ou veículos de uso misto, de fabricação nacional. Esse cliente também fica livre do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Neste caso, é necessário obter o laudo da Receita Federal assinado por um médico credenciado ao SUS (Sistema Único de Saúde). Caso o paciente tenha deficiência mental, o exame precisa ser feito por um psiquiatra e um psicólogo. Em caso de deficiência física, o exame deve ser realizado por um neurocirurgião e um psicólogo. Nos dois casos, o laudo precisa ter a assinatura do responsável pela clínica ou hospital no qual o exame foi realizado.

Com o laudo em mãos, o condutor deverá procurar, em seguida, a Receita Federal para requerer a isenção do IPI. No caso do ICMS e do IPVA, o motorista deve se dirigir a Secretaria Estadual de Tributação e pedir a isenção.

A Lei nº 10.690/2003 expandiu o número de patologias, as quais as pessoas acometidas das doenças podem requerer o direito à isenção de impostos. “Para solicitar o benefício é necessário dirigir-se ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e solicitar, junto a perícia médica, laudo atestando a condição e o grau da deficiência”, explicou Rita de Cássia.

Pessoas com deficiência não condutoras, também podem comprar o automóvel por meio de seu representante legal. Até 3 (três) motoristas são autorizados a dirigir o veículo adquirido nessas condições.

Veja lista detalhada das doenças:

Amputações, Artrite Reumatóide, Artrodese, Artrose, AVC, AVE (Acidente Vascular Encefálico), Autismo, Alguns tipos de câncer, Doenças Degenerativas, Deficiência Visual, Deficiência Mental, Doenças Neurológicas, Encurtamento de membros e más formações, Esclerose Múltipla, Escoliose Acentuada, LER (Lesão por esforço repetitivo), Linfomas, Lesões com sequelas físicas, Manguito rotador, Mastectomia (retirada de mama), Nanismo (baixa estatura), Neuropatias diabéticas, Paralisia Cerebral, Paraplegia, Parkinson, Poliomielite, Próteses internas e externas, exemplo: joelho, quadril, coluna, etc., Problemas na coluna, Quadrantomia (Relacionada a câncer de mama), Renal Crônico com uso de (fístula), Síndrome do Túnel do Carpo, Talidomida, Tendinite Crônica, Tetraparesia e Tetraplegia.

Mais informações no site: www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone da Receita: 146 (ligação gratuita).

