Comissão de Direitos Sociais da OAB/MS promove Campanha do Agasalho

Será lançada oficialmente nesta quinta-feira (11), mais uma Campanha do Agasalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O evento foi idealizado pela Comissão de Direitos Sociais e o tema deste ano é: “Aquecer 2 - Todos Juntos para Esquentar o Inverno de Quem Precisa”.

As doações podem ser feitas até 10 de julho nas caixas de coleta instalada na sede da OAB e nas salas dos Fóruns de Campo Grande.

Das doações incluem agasalhos, cobertores, mantas, calçados e roupas em geral.

A Campanha tem o apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e da Caixa de Assistência ao Advogado (CAAMS).

