Comissão de Direitos Humanos da OAB discute projetos de ressocialização do sistema carcerário

- Divulgação

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche, recebeu nesta sexta-feira (12) o Presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) Christopher Scapinelli e o agente penitenciário Vinicius Saraiva de Oliveira para falar sobre dois projetos de ressocialização de detentos do Sistema Penitenciário de Campo Grande.

O agente apresentou os projetos ‘Arte com Pneus’ e ‘Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos’. A OAB/MS apoiará os projetos e os apresentará no Conselho Fiscal do Fundo Penitenciário Estadual com objetivo de auxiliar na captação de financiamento que viabilize a expansão dos mesmos, assim como articulará parcerias com outros órgãos visando estimular essas ações, tanto na Capital, como no interior.

No ‘Projeto Arte com Pneus’ é feita a coleta dos pneus que seriam descartados e transformados em parques nos Centros de Educação Infantil (CEINFs). O projeto, que funciona desde junho do ano passado, já atendeu três CEINFs, segundo Vinicius. “O preso faz a confecção dentro da cadeia e aqueles que estão no semiaberto fazem a instalação”, explicou.

Há três anos funciona o Projeto ‘Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos’, realizado juntamente com o professor e técnico da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Felipe Augusto da Costa Souza. “Sobravam muitas peças de madeira e fios de cadeira que eram de outros projetos e trabalhos, assim vimos a necessidade de criar esse projeto e confeccionar os brinquedos a partir desses materiais que não eram usados”.