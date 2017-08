Comissão de Cultura da OAB/MS debate censura com cineasta Tizuka Yamasaki

Acontece nesta terça-feira (8), às 19h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o evento "Censura Nunca Mais", realizado pela Comissão de Cultura da OAB/MS (CCOABMS). Na ocasião, será exibido o curta metragem "Matem...os outros" do Diretor Reynaldo Paes de Barros, lançado em 2014, e que tem como pano de fundo o conflito entre fazendeiros e índios no Estado. A seguir, acontece um debate sobre liberdade de expressão, com a presença da Cineasta Tizuka Yamasaki, representando a classe artística.

Segundo Tizuka, este tipo de debate é importante pois a censura permeia a produção artística, ainda que de forma velada. “Não acredito que a sociedade esteja amadurecida a tal ponto de aceitar qualquer assunto polêmico - questões religiosas, sexo fora dos padrões, etc. Se você quiser atrair o grande público, há que se ter um bom senso e uma delicadeza de enfoque”, pontua a cineasta.

Também estarão presentes no debate, o Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, e a mediação ficará por conta da Presidente da CCOABMS, Delasnieve Daspet, que também é Membro Consultora da Comissão de Direitos Humanos da Ordem.

