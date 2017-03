Comissão de Atletas do COB tem nova composição para o período 2017/2020

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou hoje (8) a nova composição da sua Comissão de Atletas, válida para o período 2017/2020. Em eleição realizada durante um mês entre os atletas do Time Brasil que participaram das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, foram escolhidos 15 novos integrantes, dos 29 que concorreram.

Os eleitos representam 16 modalidades esportivas diferentes, sendo que cada confederação olímpica brasileira pôde indicar até dois atletas para a eleição. A campeã mundial de handebol em 2013, Duda Amorim, recebeu 23 votos e foi a mais votada pelos colegas. Todos os atletas brasileiros que competiram nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos tiveram direito a voto. Do total de 622 atletas que poderiam votar, 170 participaram da eleição que definiu os 15 mais votados.

Além dos 15 eleitos, outros quatro atletas foram escolhidos pelo Conselho Executivo do COB. A bicampeã olímpica de vôlei Fabi Alvim, a campeã mundial e medalhista olímpica de basquete Hortência Marcari, a velejadora, bronze em Pequim 2008, Isabel Swan; e a atleta de snowboard Isabel Clark, responsável pelo melhor resultado do Brasil na modalidade, foram as indicadas pelo Conselho Executivo.

Canal de comunicação

A Comissão de Atletas é o principal canal de comunicação dos atletas com o COB e tem como missão estabelecer um ambiente de discussão para os atletas compartilharem informações e ideias relacionadas aos Jogos Olímpicos, Pan-americanos e Sul-americanos. Além disso, oferece sugestões e recomendações sobre qualquer assunto relacionado ao movimento olímpico, analisa a adoção dos melhores modelos, técnicas e interesses dos atletas formula recomendações sobre estes itens.

Cabe ainda à Comissão de Atletas incentivar a presença feminina no esporte e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens por meio do esporte.

O campeão olímpico de vôlei de praia, Emanuel Rego, foi presidente da Comissão de Atletas do COB no último ciclo olímpico e a ex-campeã de basquete Hortência Marcari ocupou a vice-presidência. A escolha do presidente da nova comissão será feita durante a sua primeira reunião, ainda sema data definida. O presidente, que tem assento garantido na assembleia do COB, será indicado pelos próprios atletas.

