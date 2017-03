Comissão da OAB prepara nova turma para curso de Direito do Agronegócio

Com menos de uma semana de abertura, o curso de Extensão em Direito do Agronegócio já teve as inscrições esgotadas. A Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócios (CAAA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), pretende abrir uma nova turma.

As inscrições foram abertas para o curso que vai acontecer de 5 de abril a 10 de maio, com carga horária de 48 horas. “Nós ficamos muito felizes com a aceitação do público e sucesso do projeto. Com o alto índice de procura, a comissão decidiu por realizar um segundo curso nos próximos meses“, disse o presidente da Comissão, Marcos Sborowski Pollon.

Como as vagas eram limitadas, uma nova turma será aberta. Os interessados podem fazer cadastro reserva pelo e-mail: [email protected] Caso haja alguma desistência, os primeiros serão chamados para o curso deste próximo mês.

Ainda segundo Pollon, os interessados serão convidados a se inscrever assim que as datas forem definidas.

