Comissão da Jovem Advocacia promove palestra sobre “PNL para advogados”

O evento começa às 19 horas no auditório da OAB/MS - Ilustração

O uso da oratória é essencial na advocacia. Para ajudar os novos advogados e advogadas na profissão, a Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove na próxima quarta-feira (21) a Palestra “PNL para advogados” com André Luso.

O conteúdo programático vai desde organizar ideias, processar acontecimentos, técnicas de persuasão e vendas para conquistar clientes, além de controle das emoções para melhora do comportamento diante de diversas situações.

O evento começa às 19 horas no auditório da OAB/MS.