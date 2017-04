Comissão da Jovem Advocacia promove cursos de prática sobre “Mercado x Profissão”

A Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) promove de 24 de abril a 1º de junho o curso “Mercado x Profissão, e agora?”.

O cronograma das aulas acontecerá por todo mês de abril e maio das 19h às 22h na ESA/MS.

De acordo com a presidente da CJA, Janaina Pouso, a iniciativa em criar os cursos de prática surgiu para preencher a necessidade que novos advogados enfrentam, logo após a faculdade. “Muitas vezes, na faculdade a gente aprende sobre o Direito, mas é na prática que o profissional irá aprender a advocacia em si; e com o curso, a gente quer facilitar na vida dos advogados, dar uma noção de pratica em cada área do Direito, para ele escolher qual se sente melhor em atuar e poder se especializar na área que lhe convém”, explica.

Os temas das aulas incluem “Prática Forense Penal”, “Prática Forense Previdenciária”, “Prática Forense Cível”, “Noções básicas em defesa administrativas junto ao Procon”, “Prática Direito Constitucional”, “Sustentação Oral Cível”, “Prática nos Juizados Especiais”, “Práticas no Tribunal do Jurí”, “E-SAJ” e “PJE”.

O investimento será de R$ 90 (à vista) ou R$ 100 (parcelado em 2x) e para jovens advogados (com até cinco anos de carteira OAB) haverá 15% de desconto e os valores serão R$ 75 (à vista) e R$ 85 (parcelado 2x).

O curso terá carga horária de 54 horas. Haverá sorteio do livro Vade Mecum.

As inscrições podem ser feitas através do site da ESA/MS. Mais detalhes e informações pelo telefone (67) 3342-4000 e 9 8111-0970.

